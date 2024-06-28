Erzincan’da düzenlenen 4’üncü Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.Erzincan merkezde Millet Bahçesi arkasında bulunan sokağa kurulan basketbol sahalarında gençler doyasıya basketbol oynamanın keyfini sürdüler.12 ilden gelen 17 kız, 23 erkek toplam 40 takımın kıyasıya mücadele ettiği Doğu Anadolu Bölge Final Müsabakalarında heyecanlı anlar yaşandı. Erzincan, Erzurum, Elazığ, Iğdır, Ağrı, Hakkari, Bitlis, Ardahan, Muş, Van, Bingöl ve Tunceli illerinden gelen takımların katılımıyla gerçekleşen 4’üncü Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası gece geç saatlere kadar sürdü.