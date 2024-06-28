Malatya’nın Arguvan ilçesinde çıkan anız yangını 4 saatlik bir çalışma sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. 100 dönümlük alanda etkili olan yangın da maddi hasar meydana geldi.Arguvan İlçesi Parcikan Mahallesi Çöllük Mezrası mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine intikal eden ekiplerin yaklaşık 4 saatlik süren bir müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürdü.100 dönümlük bir alanda etkili olan yangında V.K.’ye ait 30 ton yonca balyası, 1 adet yem karma makinası, 1 adet mibzer, süt sağım makinası ile 5 ton biçilmiş arpa yığını zarar gördü.Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.