Erzincan’da minikler için düzenlenen okul öncesi etkinlikleri kentte renkli görüntülere sahne oldu.Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şubesi koordinesinde okul öncesi etkinlikleri düzenlendi.Erzincan’ın en işlek noktası olan Dörtyol meydanda düzenlenen etkinlikte çocuklara yüz boyama, akıl ve zeka oyunları, pastel ve kuru boya boyama, bilim merkezi gibi standlar kuruldu.Okul öncesi okulları ve BİLSEM’in katkıları ile birlikte gerçekleştirilen etkinlik çocuklar için eğlenceli ve bilgilendirici olurken aynı zamanda kentte de şenlik havası oluşturdu.Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda “Emeği geçenlere ve katılımcılara Milli Eğitim ailesi adına teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.