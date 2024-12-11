“Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler ve Konjonktürel Anlamda Aile Eğitimi” konulu söyleşi gerçekleştirildi.Erzincan 2. Ulusal Otizm İl İzleme Komisyonu Toplantısında alınan “İl Sağlık Müdürlüğü ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi koordinasyonunda OSB tanısı olan bireyler ile Otizm Spektrum Bozukluğunun nedenlerinin detaylı şekilde incelenmesi amacıyla bilimsel çalışma yapılması” kararı doğrultusunda söyleşi etkinliği düzenlendi.“Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler ve Konjonktürel Anlamda Aile Eğitimi” konulu söyleşi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlendi.Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşiyi Doç. Dr. Oğuz Kaan Esentürk sundu.Söyleşi sonrasında yapılan stant etkinliğinde otizm spektrum bozukluğu hakkında broşür ve kitapçık dağıtılarak, bilgilendirmeler yapıldı.