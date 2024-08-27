Tarım ve Orman Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile “Okuldaki Çiftlik" projesi, Erzincan’da büyümeye devam ediyor.“Okuldaki Çiftlik" projesiyle, çocukların tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında farkındalık oluşturmaları, bilinçlenmeleri, aidiyet duygusu geliştirmeleri ve harekete geçmeleri hedefleniyor.Ülke genelinde 28 ili kapsayan projede her ilde bir okul ve bir sınıf belirlenmişti. Erzincan’daki proje, Demirkent TOKİ İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Okul bahçesinde projenin ilk aşamasında öğrencilerin meyve ağaçları dikerek onları sahiplenmesi sağlanmıştı. Projenin ikinci aşamasında ise okul bahçesinde kurulan seraya sebze fidelerinin dikimi gerçekleştirilmişti.Okulda eğitim gören öğrenciler meyve ağaçlarını sulayıp bakımını yapıyor ve seraya dikilen sebze fidelerini sahiplenerek yaz tatili olmasına rağmen okula gelerek hem seraya bakıyor hem de serada yetişen sebzeleri toplamaya devam ediyorlar.Projenin üçüncü aşamasında ise Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından okul bahçesine kurulan tavuk kümesinde çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve yumurta üretimi sağlayan tavukların bakımını yapmaları öğretilecek.Proje ile çocukların tarım, orman, doğa konularında farkındalık oluşturmaları, bilinçlenmeleri, aidiyet duygusunu geliştirmeleri ve harekete geçmeleri hedefleniyor.