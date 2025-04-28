Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Programı’nda yer alan Atletizm Gençler A-B Grup Müsabakaları, Erzincan Müstakil Atletizm Pisti’nde tamamlandı.Organizasyona ev sahipliği yapan Erzincan ile birlikte Van, Sivas, Erzurum, Trabzon, Elazığ, Iğdır, Kars, Rize, Muş ve Bayburt olmak üzere toplam 11 farklı ilden gelen 280 genç sporcu, madalya mücadelesi için piste çıktı. Sporcular, hem bireysel yeteneklerini sergiledikleri ferdi yarışmalarda hem de takım ruhunu öne çıkaran bayrak yarışlarında kıyasıya mücadele etti.Genç atletler; İsveç Bayrak yarışı, uzun atlama, yüksek atlama, 3 bin metre yürüyüş, üç adım atlama, sırıkla atlama gibi teknik ve dikkat gerektiren branşlarda yarıştılar. Aynı zamanda cirit atma, gülle atma, çekiç atma ve disk atma gibi güç ve teknik gerektiren atma branşlarında da en iyi derecelerini elde etmek için mücadele ettiler.İki gün süren yoğun ve heyecan dolu mücadelelerin sonunda, kategorilerde dereceye giren sporcular belli oldu. Müsabakaların ardından düzenlenen törenle, dereceye giren genç atletlere madalyalar ve başarı belgeleri takdim edildi.Erzincan’daki bu grup müsabakalarında üstün performans göstererek dereceye giren sporcular, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Sivas ilinde gerçekleştirilecek olan Okul Sporları Atletizm Türkiye Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.