Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 294 milyon dolarlık jeotermal yatırım, enerji ve tarımı birleştirerek bölgeye 3 bin kişilik yeni istihdam alanı sunacak.Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bir jeotermal kuyuda 720 metre derinlikte 150 derece sıcaklıkta jeotermal suya ulaşıldı. Toplam 294 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek proje, enerji üretiminin yanı sıra 1000 dönüm alanda sera tarımını destekleyecek ve bölgeye 3 bin kişilik yeni istihdam sağlayacak. Projede, 50 megavat kapasiteli jeotermal elektrik santrali, karbondioksit gazı üretim tesisi ve 1000 dönümlük cam sera alanı kurulacak. Sahada açılması planlanan 33 jeotermal kuyudan ikincisinde 720 metre derinliğe ulaşıldı ve 150 derece sıcaklığa sahip jeotermal suya erişildi.Yatırımlar tamamlandığında, Diyadin bölgesinde jeotermal enerji kaynaklarının ekonomik değer zincirine kazandırılmasıyla birlikte önemli bir kalkınma süreci başlayacak."Diyadin, enerji ve tarımda yeni bir merkez olacak"Ağrı Valisi Mustafa Koç, Diyadin Mollakara bölgesinin hem madencilik hem de jeotermal enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Jeotermal enerji ve tarım projeleri bölgemiz için büyük fırsatlar sunuyor. Özellikle, Diyadin’deki 800 metre derinliğe ulaşan sondaj çalışmaları, bu projelerin bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağına işaret ediyor," diyen Koç, yatırımcıların bölgedeki huzur ortamından faydalandığını vurguladı. Koç, bölgede sağlanan güven ortamının yatırımların artmasına ve ekonomik kalkınmanın hızlanmasına katkı sağladığını belirterek, "İlimiz, turizmden tarıma kadar pek çok alanda önemli gelişmeler yaşanıyor. Diyadin, bu projelerle enerji üretimi ve tarımda yeni bir merkez haline gelecek" ifadelerini kullandı."Bölge için tarihi bir an"Ağrı’nın Diyadin ilçesinde gerçekleştirilen projeyi yerinde inceleyen İşadamları Derneği Başkanı Orhan Aydın, bölgedeki jeotermal yatırımların ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bugün, sıcak suyun bulunduğunu ve sondaj çalışmalarında 700 metre derinliğe ulaşıldığını görmekteyiz. Bu, bölge için tarihi bir an. Türkiye’nin en önemli tesislerinden biri olma yolunda ilerleyen bu projeyi yerinde inceledik. Devletimizin sağladığı huzur ortamı sayesinde, bu tür yatırımlar ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor. Bu projeye her zaman destek vereceğiz ve bu alanlarda yapılacak tüm yatırımlara katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.Aydın ayrıca, jeotermal enerji ve tarım projelerinin sadece Diyadin için değil, ülke genelinde sürdürülebilir kalkınma açısından kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti."Yatırımları ülkemize önemli katkılar sunacaktır"Gerçekleşen yatırımların önemine dikkat çeken İstanbul Milletvekili Nurettin Alan ise, jeotermal enerji yatırımlarının hem Türkiye’ye hem bölgeye önemli katkılar sunacağını ifade etti.