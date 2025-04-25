Erzincan’da İl Müftülüğünce 2025 hacı adayları bilgilendirme ve tanışma toplantısı düzenlendi.Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 hac organizasyonu kapsamında, Erzincan’dan hacca gidecek hacı adayları, İl Müftülüğü Fuaye Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme ve tanışma toplantısında bir araya geldi.Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci yaptı.Demirci konuşmasında, "Yıllardır beklediğiniz kutsal yolculuğa çıkmaya hazırlanıyorsunuz. Bu yıl o kutlu davete icabet etmenin sevincini hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.Demirci, hac ibadetinin manevî boyutuna değinerek, "Dünyanın farklı köşelerinden gelen Müslümanlarla bir araya gelecek, ihramla ölümü hatırlayacak, Arafat, Müzdelife ve Mina’da mahşeri yaşayacaksınız. Hac; Rabbimize, tarihe, kardeşliğe ve ebedî âleme yapılan bir yolculuktur" dedi.Toplantı, Kafile Başkanı ve Hac ve Umre Şube Müdürü Yavuz Bahadır ile görevli personelin bilgilendirmeleriyle sona erdi.