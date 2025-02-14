Erzincan’da Aile Yılı çerçevesinde Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında gençlere eğitim veriliyor.Aile Yılı çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik eğitimler sürdürülüyor.Gençler, alanında uzman eğiticiler tarafından, sağlıklı iletişim, finansal yönetim ve aile içi uyum gibi konularda eğitim alıyor. Projeyle, gençlerin evlilik hayatına sağlam adımlarla başlamalarına rehberlik edilmesi amaçlanıyor.