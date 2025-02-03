Erzincan’da Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında ERASMUS + projesi ile ilgili toplantı düzenlendi. Toplantıya Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve EBYÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri katıldı.Düzenlenen toplantıda eğitimde, istihdamda veya herhangi bir eğitim programında yer almayan genç kadınların kariyer planlamalarına destek sağlamak amacıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından yürütülmesi planlanan Erasmus + projesi hakkında öğretim üyeleri tarafından sunum eşliğinde Vali Aydoğdu’ya bilgiler verildi. Aydoğdu, proje çalışmalarında kendilerine başarılar diledi.