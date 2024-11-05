Erzincan On Üç Şubat Gençlik Merkezi tarafından Empati ve Etkili İletişim Becerileri Semineri düzenlendi.Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Erzincan On Üç Şubat Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Empati ve Etkili İletişim Becerileri Semineri, Uzman Psikolojik Danışman Nimet Özen’in sunumuyla gerçekleştirildi. Seminerde katılımcılara, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden iletişimde temel kavramlar ve kurallar, kendini ifade etme yöntemleri, farklı iletişim biçimleri, algı yönetimi ve iletişim modelleri gibi birçok konuda bilgi verildi. Ayrıca, zor insanlarla başa çıkma, sağlıklı iletişim kurma, ses tonu, beden dili ve şikayetleri karşılama gibi etkili iletişim becerilerinin detayları da ele alındı.Nimet Özen, katılımcılara sözcükleri özenle seçmenin önemi, empati kavramı, aktif dinleme becerisi ve topluluk önünde konuşma gibi konulara dair önerilerde bulundu. İkna etme teknikleri ve ikna yönetimi yöntemleri ile ilgili pratik bilgiler sunan seminer, interaktif yapısıyla katılımcıların aktif katılımını sağladı.Eğitim sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Özen, topluluk önünde konuşma sanatı ve hitabetin temel unsurlarına dair ipuçları vererek semineri tamamladı. Eğitim, iletişim becerilerini geliştirmek isteyen katılımcılardan ilgi gördü.