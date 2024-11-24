Erzincan’da olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Erzincan’da da etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan’da eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı tarihte izinli sayılacaktır" denildi.