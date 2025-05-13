Erzincan’da Ebeler ve Hemşireler Haftası Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen programla kutlandı.Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba’da katıldı.Vali Hamza Aydoğdu, programda yaptığı konuşmada gebelik sürecinden başlayarak yeni bir hayatın başladığı o özel anlara ve sonrasında hastalarının en zor zamanlarında, onların sağlığı için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm ebelere ve hemşirelere teşekkür ederek Ebeler ve Hemşireler Haftasını kutladı.Vali Aydoğdu, sağlık sisteminin önemli yapı taşlarından biri olan ebeler ve hemşireler için düzenlenen programdan dolayı İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin’e hastane Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kurukluyıldız’a, Sağlık Hizmetleri Bakım Müdürü Nurcan Keçeci’ye ve emeği geçenlere de teşekkür ederek tüm sağlık çalışanlarına kolaylıklar ve başarılar diledi.Program müzik dinletisi ve pasta kesimiyle son buldu.