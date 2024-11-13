Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi tarafından diyabet konusunda farkındalığı artırmak ve hastalık hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla stant açıldı.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta Diyabet, Akciğer Kanseri, Lösemi, İnme, KOAH, Dumansız hava ve normal doğum sezaryen konularında bilgilendirmelerde bulunulduErzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı biriminde görevli Diyetisyen Tuğba Özbay açılan stant ile ilgili bilgi verdi. Diyabet yönetiminde kan şekerini dengelemeye yardımcı besinlerin seçimi, farklı besinlerin birlikte tüketimi ve düzenli beslenmenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Diyetisyen Özbay, “Kan şekeri dalgalanmaları yaşamamak için, glisemik indeksi düşük, lif içeriği yüksek karbonhidrat kaynaklarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Dengeli bir öğün planı, diyabetle mücadelede büyük bir avantaj sunarken, aynı zamanda genel sağlığı da olumlu yönde etkiliyor.Bizler toplumumuzda farkındalık oluşturmak, eğer hastalık varsa erken evrede yakalayıp hızlı bir şekilde tedavi sürecine başlamak amacıyla Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Birimi olarak stant açtık. Temel amacımız toplumumuzu diyabet konusunda aydınlatmak” dedi.Açılan diyabet bilgilendirme standını gezen Vali Yardımcısı Ömer Özbay, diyabet hastalığı ile tedaviye yönelik hayata geçirilen teknolojik gelişmeler ve uygulamalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Diyabetin önlenmesi, diyabetli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması için bireysel ve toplumsal farkındalığın önemine dikkat çeken Vali Yardımcısı Özbay, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, görevlilere çalışmalarında başarılar diledi.Stantları gezen ve edindikleri bilgilerden dolayı vatandaşlar, Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde görevlilere teşekkür ettiler.