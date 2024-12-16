Erzincan Gençlik Merkezi bünyesindeki Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde tasarım ve üretim eğitimi alan gençler, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak çalışmalarını Proje Şenliği’nde sergiledi.Erzincan Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, büyük bir coşku ve heyecan içinde gerçekleşti. Gençler, eğitim süresince geliştirdikleri yenilikçi projeleriyle dikkat çekerken, izleyicilerden de tam not aldı. Teknolojik çözümleriyle geleceğin liderleri olma yolunda önemli bir adım atan öğrenciler, hayal güçlerini gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadı.Etkinliğe katılan vatandaşlar Deneyap Teknoloji Atölyesi’nin gençlere sağladığı katkılara dikkat çekerek, gençlerin yaptıkları projelerin, gençlerin azmini ortaya koyduğunu belirterek gelecekte bu gençlerin, teknolojide devrim oluşturacak projelere imza atacaklarını söylediler.Proje Şenliği, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki yeteneklerini sergilemelerine imkan tanırken, ülkenin gelecekteki teknolojik başarılarının temellerinin atıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.