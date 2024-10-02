Erzincan’ın Tercan ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için samanları balyalar haline getirerek kışa hazırlık yapıyor.Kış aylarında küçük ve büyükbaş hayvanlara verilmek üzere samanları saklama geleneği Erzincan’da asırlardır devam ediyor. Çiftçiler yazın topladıkları samanları çadırlarda muhafaza ederek kış aylarında hayvanlarını besliyor. Kışın hayvanların aç kalmamaları için harmanladıkları samanları önce elekten geçiren çiftçiler, ardından samanları çadırlarda muhafaza ederek kışın hayvanlara verilmesi için hazır hale getiriliyor.Havaların soğumasıyla birlikte son hazırlıklarını yapan çiftçiler, yazın hayvanlara çobanın baktığını, kışın ise kendilerinin baktığını söyleyerek kış aylarında hayvancılıkla uğraşmanın daha da zor olduğunu belirtti. Kış aylarında saman bulmakta zorlandıklarını ifade eden çiftçiler, “Sıcak havalarda samanları toplayıp kışın hayvanlarımıza veriyoruz. Şimdi hazır hale getirip üzerini çadırla kapatacağız. Kışın saman bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Şu an topluyoruz hayvanlar için kışında hayvanlarımıza veriyoruz. Şu an bu samanları depolara taşıyıp kışı bekleyeceğiz” diye konuştu.