2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okullarda da çeşitli eğitim programları uygulanmaya başladı.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2018-2024 Stratejik Planı içerisinde yer alan "Okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek" hedefi doğrultusunda 2018 yılından bu yana yürütülen eğitimler Erzincan’da devam ediyor. Bu çerçevede Erzincan’da ilköğretim veya ortaöğretimde öğrenim gören 1000 öğrencinin eğitilmesi hedefleniyor.2024-2025 yılının ilk eğitim programı İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu’nda düzenlendi. Düzenlenen eğitim programına Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Serkan Kütük, İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu Müdürü Özgür Orhan, Gıda ve Yem Şube Müdürü Eyüp Aytaç ve gıda murâkıpleri katıldı.Proje kapsamında çocuklara sağlıklı ve güvenilir gıda tüketiminin önemi anlatılarak, öğrencilerin gelişimine olumsuz etkiler yapan gıdalardan uzak durmaları için eğitim programları düzenleniyor. Bilinçli bir tüketicinin çocuk yaşlarda alacağı eğitimle oluşturulabileceği belirtilirken, çocuklara hem kendi sağlıkları hem de aile sağlıklarını olumsuz etkileyecek gıdalar anlatılıyor.