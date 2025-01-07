Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Erzincan Öğrenci Yurdu, kültür ve sanata önem veren bir projeyle gençleri bağlama sanatına yaklaştırıyor. Erzincan yurdu Müzik Atölyesi’nde düzenlenen bağlama kursu, gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlıyor.Kurs, Bağlama Eğiticisi Muhammed Sefa Karakelle tarafından veriliyor. Eğitimlerde 15 katılımcı, bağlama sanatını öğrenerek Türk halk müziğinde yer alan eserleri icra etme fırsatı buluyor. Bu süreçte öğrenciler, hem müzikal becerilerini geliştiriyor hem de Türk kültürünün önemli bir parçası olan bağlama sanatını yakından tanıyor.Yurt Müdürlüğü yetkilileri, düzenledikleri bu tür faaliyetlerin gençlerin kültürel birikimlerini artırma ve sanata olan ilgilerini destekleme açısından önemli olduğunu belirtti. Projenin, öğrenciler arasında bağlama ve halk müziğine olan ilgiyi artırmayı hedeflediği ifade edildi.Bağlama kursu, Erzincan’da sanat ve kültür alanında gençlere sağlanan imkanların artarak devam edeceğinin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.