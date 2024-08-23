Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 428 polis adayı, düzenlenen mezuniyet töreniyle mesleğe ilk adımlarını attı.POMEM spor salonunda gerçekleştirilen 30. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende, dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediye takdim edildi.Vali Vekili Yusuf İzci, törende yaptığı konuşmada, bugünden itibaren, Anadolu’nun dört bir köşesinde milletin huzur ve güveni için gece gündüz demeden mücadele edeceklerini söyledi.Vali Vekili İzci, “Yorulacaksınız, üşüyeceksiniz, uykusuz kalacaksınız. Hatta kendi çocuklarınızın büyüdüğünü bile fark edemeyeceksiniz. Ancak bu meslek sizlere, onurlu bir gelecek ve şerefli bir hazine verecektir. Bu vesileyle, sizleri yetiştiren bugünlere getiren değerli anne ve babalarınıza, ailelerinize şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca sizlere verdikleri eğitim ve disiplinle bugüne hazırlayan, karşımıza çakı gibi kahramanlar olarak çıkaran, değerli emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bu sevinçli günlerinde polislik mesleğine ilk adımını atan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir yaşam ve kendilerine başarılı bir meslek hayatı diliyorum.” diye konuştu.Erzincan POMEM Müdür Vekili Yafez Urgancı da eğitimlerini başarıyla bitiren 428 polis adayını tebrik etti.Mezun olan polislerin bugünden itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz, yorulmaz ve sadakatli birer koruyucusu olduğunu vurgulayan Urgancı, “Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi, eğitim faaliyetlerine en iyi şekilde yerine getirmek suretiyle özgüven sahibi aynı zamanda kendisine güvenilen, olaylara objektif olarak yaklaşabilen, milli ve manevi değerler uğruna canını feda edebilecek, topluma örnek olacak genç polisler yetiştirerek teşkilatımıza kazandırmaya devam etmektedir. Sizler, milletimizin güvenliği ve huzuru için adım atan cesur ve fedakar bireyler olarak hayatınıza yeni bir yön vermek üzere mezuniyet kapısından geçiyorsunuz. Bugünden itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz, yorulmaz ve sadakatli birer koruyucusu, binlerce yıllık mazisi olan bu soylu ve necip milletimizin hizmetkarı olacaksınız. Terör örgütlerine ortam hazırlayan nifak çeteleri varlığı karşısında izlere düşen görev hiç durmadan yorulmadan fedakarca çalışmak ve bu kararlılıkla mücadeleyi sürdürmektir. Ancak bu şekilde Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve demokratik yapısını koruyabiliriz.” dedi.Daha sonra yemin ederek kep atan 428 polis adayı, arkadaşları ve aileleriyle kucaklaşarak mezuniyet sevinçlerini paylaştı.