Bu yıl 37.’si düzenlenen Ahilik Haftası, Erzincan’da kutlanmaya başladı.Erzincan’da, 37. Ahilik Haftası Kutlama Programı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle başladı. Ahilik Haftası 23-29 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde kutlanıyor.Erzincan’da kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Meydan’ında tören düzenlendi. Programda mehteran takımı konser verdi. Ardından Vali Hamza Aydoğdu ve protokol tarafından vatandaşlara yemek ikram edildi.Düzenlenen programa Vali Hamza Aydoğdu, Manisa Milletvekili, AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.37. Ahilik Haftası Kutlamaları, hafta içinde çeşitli programların gerçekleşmesi ile devam edecek.