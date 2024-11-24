24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmen Günü kutlama programı düzenlendi. Düzenlenen programda adaylığı kaldırılan öğretmenler yemin etti.Erzincan İl Müftülüğü Konferans salonunda gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.Gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.Programda yaptığı konuşmasına öğretmenlerin bir gün değil yılın 365 günü değerli olduğunu belirterek ve tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başlayan Vali Aydoğdu, konuşmasının devamında öğretmenliğin tarihin her döneminde bilgiyi aktarmanın ötesinde insanı inşa etme mesleği olduğunu belirtti.Sn. Valimiz, "öğretmenlik mesleği sadece bilgiyi öğreten değil; aynı zamanda merhameti, şefkati, sevgiyi, insanlığı da öğrencilere aktaran demektir. İyi ki varsınız, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum." dedi.Vali Aydoğdu, daha sonra protokol üyeleriyle birlikte emekli olan öğretmenlere ve meslekte 40 yılını doldurmuş öğretmenlere belgelerini takdim etti.İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Milli Egemenlik Anadolu Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi tarafından gerçekleştirilen programı beğeniyle izleyen ve emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Aydoğdu, programın sonunda öğretmenler tarafından yapılan resimlerin sergilendiği sergiyi gezerek öğretmenlerimize teşekkür etti.