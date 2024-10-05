Coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan Erzincan’ın 11 yeni yöresel lezzeti Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında tanıtıldı.Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından 11 yöresel lezzet için coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı. Her bir yöresel lezzetin tek tek tanıtıldığı programa Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve protokol üyeleri katıldı.Programda Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Ömer Faruk Sarıtaş, coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan; Erzincan yaprak döneri, tandır ketesi, kasefe tatlısı, lüle baklavası, tava leblebisi, sakı elması, Kemaliye kavurması, tandır ekmeği, tandır lavaşı, babukko yemeği ve atom sütlaç olmak üzere 11 yöresel lezzet hakkında tek tek bilgi verdi.Yöresel lezzetler hakkında konuşan Vali Aydoğdu, “Bizler bu çalışmalarla bu değerlerimize sahip çıkıyor ve bunların Erzincan’a ait olduğunu tescillemiş oluyoruz. Bu çalışmalar ürünlerimizin markalaşmasını da sağlıyor. Mevcut 7 tescilli ürünümüzün yanına 11 tanesini daha ekleyeceğiz. Böylece toplamda 18 ürün tescil almış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.Yöresel lezzetlerin yanı sıra programda bal paketleme tesisi makine ekipmanlarına ait protokol imza töreni gerçekleştirildi.İmza töreninde Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr Akın Levent, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili. Serkan Kütük, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi ve protokol üyeleri katıldı.Protokol imza töreninde konuşma yapan Aydoğdu, "Erzincan bal üretiminde Türkiye’de ilk onlarda. İlimizin ve üreticilerimizin teknolojiye uygun bir paketleme tesisine ihtiyacı vardı. Bu önemli tesisin ilimize kazandırılmasında çok büyük gayreti ve emeği olan başta DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sn. Osman Demirdöğen’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tesisimizin tüm bal üreticilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.