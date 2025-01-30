Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi, vatandaşlara obezite danışmanlığı, kanser taramaları ve sağlıklı yaşam eğitimleri sunarak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik ediyor ve hastalıklardan korunmayı hedefliyor.Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi, vatandaşların sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmalarında önemli rol oynuyor. Merkez, geniş bir hizmet yelpazesi sunarak, toplumu hastalıklardan koruma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etme amacı taşıyor.Obezite ve obezite ile ilişkili hastalıklar, hayat kalitesini düşüren ve aynı zamanda insan hayatının kısalmasına yol açan çok nedenli kronik bir hastalıktır. Sağlıklı Hayat Merkezi, çocuklar ve ebeveynler için de detaylı beslenme danışmanlığı sunarak, obezite sorununu önlemeye yönelik önemli bir hizmet sunuyor. Merkez, toplumu sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirirken, bireylerin sağlığını artırmayı hedefliyor.Obezite ile mücadeleye de odaklanan Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi’nde Diyetisyen Keziban Karadağ, artan obezite oranları ve kilo problemleri ile ilgili bireysel danışmanlık hizmetleri sunduklarını söyledi. Karadağ, “Artan paketli gıda tüketimi, azalan hareketlilik ve bozulmuş uyku düzeni obeziteyi artırıyor. Merkezimizde kişiye özel beslenme danışmanlığı yaparak, fazla kilolu bireylerin kilo vermelerine ve zayıf bireylerin ideal kilolarına ulaşmalarına yardımcı oluyoruz” dedi.Diyetisyen Keziban Karadağ; “Amacımız ülkemizde de görülme sıklığı giderek artan ve çocuklarımızı ve gençlerimizi etkileyen bu hastalıkla etkin şekilde mücadele etmek, toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırarak bireylerin sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmalarını teşvik etmek ve böylece ülkemizde obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların (kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, kas-iskelet sistemi hastalıkları vb.) görülme sıklığını azaltmak.Bu amaç doğrultusunda polikliniğe müracaat eden bireylere hekim tarafından yapılmış tahlil sonuçları değerlendirilip besin tüketim kaydı alınarak kişiye özel beslenme planı yapılmaktadır. Kronik bir hastalığı ya da anemi durumu varsa değerlendirilerek uygun olacak şekilde beslenme listesi düzenlenir. Çocukluk çağı, adölesan, yetişkinlerin, gebe ve emzirenlere uygun olacak beslenme planı düzenlenir. Beslenme planı düzenlenen bireyler belirli aralıklarla takip edilerek vücut analizleri yapılır. Gerektiği durumlarda beslenme planında değişiklikler yapılır. Kurum bünyesindeki gebe sınıfına müracaat eden bireylere de bireysel ya da toplu olarak bilgilendirme yapılıp eğitim verilir.2024 yılında bin 939 bireye beslenme danışmanlığı verildi. 2025 yılında bu sayıyı daha da artırarak daha fazla bireye ulaşmak hedefleniyor.” diye konuştu.