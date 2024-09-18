Erzincan’da 1’nci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi Yunus Emre mahalle 577. sokak Akşemsettin camii arkasında hizmet vermeye devam ediyor.Sağlıkta Dönüşüm Programı aşamalarından biri olan Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) Toplum Sağlığı merkezlerine bağlı ek hizmet birimi olarak faaliyet göstermekte.Sağlıklı Hayat Merkezi’nde verilen hizmetler ile ilgili bilgi veren Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu Hekimi Dr. Funda Demirel; “Merkezimizde hekim, diş hekimi, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, ebe, röntgen teknisyeni, psikolog, çocuk gelişim uzmanı, sosyal hizmet uzmanı ve sağlık memurundan oluşan kadromuzla ücretsiz hizmet vermekteyiz” dedi.Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu Hekimi Dr. Funda Demirel yaptığı açılamasında; “Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki diyetisyenlerimiz tarafından sağlıklı beslenme danışmanlığı verilmekte olup, obezite ve kronik hastalığı olan bireylere danışanların vücut analizleri yapılarak uygun diyet programları hazırlanmakta ve takipleri yapılmaktadır. Fizyoterapistlerimiz hareket kabiliyetinin arttırılması ve duruş bozukluğunun engellenmesi amacıyla kişiye özel fizik egzersiz programları düzenlemektedir. Spor salonlarımızda fizyoterapistlerimiz gözetiminde gruplara özel aktivite desteği sağlanmaktadır.Ağız ve diş sağlığı birimimizde koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında tarama ve eğitimler düzenlenmektedir. Bu kapsamda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimleri veriliyor. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezimizde 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri taraması, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere kalın bağırsak kanseri taraması yapılmaktadır. Gezici aracımızla köylerde rahim ağzı kanseri taraması ve kolon kanseri taraması yapılmaktadır. Bu taramaların yanı sıra eğitim programları ile kanser vakalarını azaltmaya yönelik hizmet verilmektedir. Üreme sağlığı birimimizde aile planlaması danışmanlığı ve deneyimli personellerimiz tarafından rahim içi ara. (RİA) uygulaması yapılmaktadır. Gebe eğitim sınıflarımızda danışmanlık hizmetleri, üreme sağlığı, gebelik, doğum ve yeni doğan bakımı, emzirme, anne sütünün önemine yönelik hizmetler verilmektedir. Çocuk gelişim uzmanlarımız tarafından 0-18 yaş arası bireylere gelişimsel değerlendirmeler yapılmaktadır. Gelişimsel bozukluğu ya da özel gereksinimi olan çocuklara yönelik takip ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Psikologlarımız tarafından yetişkinlere bireysel danışmanlık, grup danışmanlığı ve aile danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Sosyal hizmet uzmanımız ailelere ve bireylere koruma önleme ve destek amaçlı psikososyal destek vermektedir. Bireyleri ve toplumu bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için eğitimler düzenlenmektedir. Sigara ile mücadele kapsamında sigara bırakma polikliniğimizde hekim muayenesi yanı sıra psikolog görüşmesi ile destekleyici hizmet verilmektedir” diye konuştu.