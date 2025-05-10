Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde Beyin Ölümü Tespiti ve Donör Bakımı Farkındalık Sempozyumu düzenlendi. Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü heyeti sempozyuma katılım sağladı.Erzurum Şehir Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen sempozyuma İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gülşah Taş, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcıları Dr. Necati Bulut, Doç. Dr. Alevtina Ersoy, merkez ve ilçe hastanelerde görev yapan sağlık personelleri katıldı.Sempozyumda beyin ölümünün tespiti, teyit edilmesi, aileyle paylaşılması ve organ bağışı ile ilgili bilgilendirilmesi hakkında bilgiler verilerek, organ bağışı hakkında okullar dahil halka eğitimler verilmesinin önemi vurgulandı.