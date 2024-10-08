Erzincan İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen protokoller çerçevesinde Erzincan Diyanet Gençlik Merkezleri’nde devam eden ilköğretim, ortaöğretim ve liselere yönelik faaliyetlerin 2024 eğitim dönemindeki uygulaması TOBB Binali Yıldırım İmam Hatip Lisesi’nin öğrencilerinin iştiraki ile gerçekleşti.İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu’nun günümüz gençlerinin meselelerine yönelik Gülabibey Diyanet Gençlik Merkezi’nde işlediği derse okul müdürü Uğur Mutlu ve öğretmenler de iştirak ettiler.Programı dikkatle dinleyen ve sorularıyla eşlik eden öğrenciler, il müftüsünün şahsında bu programlarda emeği geçen gençlik hizmetleri görevlileri ve gönüllülerine, ikramlarından dolayı Erzincanlı hayırseverlere ve böylesi faaliyetlerde fedakârlık gösteren okul idaresi ve öğretmenlerine teşekkür edip memnuniyetlerini belirttiler.