Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Erzincan Ölçme Değerlendirme Merkezini (ÖDM ) ziyaret ederek merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.Ölçme Değerlendirme Merkezi personeliyle bir araya gelen Hacı Ömer Kartal’a merkez sorumlusu Şube Müdürü Murat Karakurt eşlik etti.Ziyarette, Erzincan Ölçme Değerlendirme Müdürü Burak Özgül tarafından, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı. Öte yandan okulların ortak sınavlardaki başarı durumu ve ortak sınav uygulamalarının ele alındığı ziyarette, ölçme değerlendirme alanında öğretmenlerin niteliğini artırmaya yönelik yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.Ölçme Değerlendirme Merkezi faaliyetlerinin çok önemli olduğuna vurgu yapan İl Millî Eğitim Müdürü Kartal, çocukların eğitimine katkı veren ÖDM çalışanlarına teşekkür etti.