Erzincan’da üretilen domatesler bölge illerde sofraları süslüyor.Doğu Anadolu Bölgesi’nde sahip olduğu avantajları iyi değerlendiren Erzincan, bölgenin sebze ihtiyacını karşılamak amacıyla üretime devam ediyor. Erzincan’da üretilen sebze ve meyveler bölge illerinde sofraları süslüyor.Mikroklima iklimi, verimli toprakları, temiz su kaynakları, üreten çiftçileri, ulaşım imkanları gibi birçok avantaja sahip olan Erzincan’da tarım sektörü daha çok ve daha kaliteli üretmek amacıyla var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Üreten Erzincan hem ülke ekonomisine hem Erzincan ekonomisine katma değer sağlıyor.Erzincan’da son yıllarda artarak devam eden seracılık projeleri meyvelerini vermeye başladı. Erzincan Valiliği’nin himayesinde seracılığa yönelik çalışmalar devam ederken, Erzincan merkez ve Üzümlü ilçesinde üretim yapılan seralarda hasat sezonu tüm hızıyla sürdürülüyor. Ağırlıklı olarak domates ve salatalık üretimi gerçekleştirilen seralarda üretilen kaliteli sebzeler çevre illere gönderiliyor.Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan aldığı hibelerle Erzincan’ın Akyazı Mahallesi’nde 8 dekarlık sera kuran Ziraat Mühendisi Yusuf Ciminli, ürettiği ürünleri çevre illere satıyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, seracılık sektöründe başarıyla üretime devam eden genç ziraat mühendisini serasında ziyaret etti. Ziraat Mühendisi Yusuf Ciminli’yi tebrik eden İl Müdürü Şahin, Erzincan’da tarım sektöründe yaşanan gelişmelerin hem Erzincan hem de tarım sektörü açısından gurur verici gelişmeler olduğunu kaydetti. Tarım sektörüne yatırım yapan gençlerin sektöre canlılık kazandırdığını kaydeden Murat Şahin, “Önümüzdeki süreçte Erzincan’da üretimin daha çok arttığı bir sektör olacak. Erzincan Valimiz Hamza Aydoğdu’nun talimatlarıyla Erzincan’da yatırımlarımız devam edecek. Tarım ve Orman Bakanlığımız da genç girişimcileri desteklemeye devam ediyor” diye konuştu.Erzincan’da seracılık sektöründe faaliyet gösteren Ziraat Mühendisi Yusuf Ciminli ise seralarda üretime devam ettiklerini kaydederek “Üretim ve pazarlamada herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Erzincan seralarında üretilen ürünleri çevre illere gönderiyoruz. Biz şu anda ürettiğimiz domatesleri direk Bingöl ilimize gönderiyoruz. Piyasalarda domates fiyatları 20-25 TL arasında değişiyor. Şunu ifade etmeliyim ki Erzincan’da üretilen ürünlerimiz lezzet, aroma, kalite ve albeni açısından çevre illerde tercih edilen ürün konumundadır. Biz elimizden gelen çabayı göstererek Erzincan için ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz” dedi.