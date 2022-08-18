Erol il emniyet müdürlüğüne yapılan saldırıyı kınadı 

Elazığ'da terör örgütü tarafından 18 Ağustos 2016 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen bombalı saldırıyı kınayan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, birlik beraberlik vurgusu yaptı.

18 Ağustos 2016 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğüne teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucunda 3 polis memuru şehit olmuş, 251 kişi de yaralanmıştı. Saldırının 6. yıl dönümünde CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, terörü lanetleyerek birlik beraberlik vurgusu yaptı. Şehit polis memurlarını rahmetle anan Milletvekili Erol, Türkiye Cumhuriyeti’nin var olduğu sürece ne terör örgütlerine ne de teröristlere hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini söyledi.

Bugün Elazığ tarihimiz için önemli bir gün. 18 Ağustos 2016 yılında hain terör örgütünün Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne saldırısı sonrası polis şehitlerimiz ve yaralılarım olmuştu. Bugün ben anlamlı günü unutmadan Elazığ kamuoyunun unutmaması için bir hatırlatma yapmak adına bu açıklamayı yapıyorum. Şehitlerimizi saygı ile anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece ne terör örgütlerine ne de teröristlere hiçbir zaman boyun eğmeyecektir. Cumhuriyetimizin, devletimizin vatanımızın, milletimizin birliği ve beraberliğini bozamayacaklardır. Teröre karşı lanet duygularımı bu vesile ile tekrar gündeme getiriyor, tüm Elazığlı hemşerilerimi sevgi ve saygı ile selamlıyorum”