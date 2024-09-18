2024 yılı TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri sonuçları açıklandı.Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayan doktora tezlerinin ödüllendirildiği bu prestijli organizasyonda Dr. Zafer Eroğlu, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yapmış olduğu "Fotokataliz Uygulamaları için Metal İçermeyen, Kuantum Noktaların Sentezi ve İki Boyutlu Malzemeler ile Heteroeklem Yapıların Tasarımı" başlıklı doktora teziyle Temel Bilimler alanında 2.lik ödülüne layık görüldü.Ödüller, Adana’da Düzenlenecek TEKNOFEST’te Sahiplerine Takdim EdilecekTürkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından her yıl düzenlenen TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri, 2024 yılında da birçok farklı tematik konuda Türkiye kaynaklı doktora tezlerini değerlendirdi. Teknoloji ve tasarım, yapay zekâ, otonom sistemler gibi alanların yanı sıra, temel bilimlerde de fark oluşturan çalışmaları ön plana çıkaran bu ödüller, 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek TEKNOFEST’te sahiplerine takdim edilecek.TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, doktora sürecinin bilim insanları için zorlu ve önemli bir dönemeç olduğunu vurgulayarak, bu süreçte üretilen çalışmaların bilim dünyasına katkı sunduğunu belirtti. Prof. Dr. Şeker: "Bu yıl 4. kez düzenlenen TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri, Türkiye’nin bilimsel gücünü ve potansiyelini gözler önüne seriyor. Ülke yükseköğretiminin kısa zamanda kat ettiği bu önemli mesafeler bizleri hem gururlandırıyor hem de gelecek adına umutlandırıyor" dedi.Rektör Hacımüftüoğlu: "Atatürk Üniversitesi Olarak Gururlu Ve Mutluyuz"Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencisinin aldığı bu prestijli ödülden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Hacımüftüoğlu: “Üniversitemizin genç bilim insanlarının böylesine önemli başarılara imza atması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bilimsel araştırmalarımızın sadece ulusal değil, uluslararası alanda da fark oluşturması, akademik kadromuzun ve öğrencilerimizin titizlikle yürüttükleri çalışmaların bir göstergesidir. Bu vesileyle ödül alan öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerine katkıda bulunmayı hedefleyen genç bilim insanlarını destekleyerek, gelecek nesillerin bilimsel çalışmalarına ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Atatürk Üniversitesi de elde ettiği bu başarıyla bir kez daha genç araştırmacıları ile bilimsel araştırma ve yenilikçi projelere olan bağlılığını kanıtlamış oldu.