Erkekler Yüzme 1. Lig A Grubu heyecanı Elazığ ev sahipliğinde yapılacak.Türkiye Sutopu Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen Erkekler 1. Lig A Grubu 1. Devre Müsabakaları, 2-4 Mayıs tarihleri arasında Elazığ’da yapılacak. Elazığ Olimpik Yüzme Havuzu, bu üç gün boyunca Türkiye’nin dört bir yanından gelen sutopu takımlarını ve sporseverleri ağırlayacak.Elazığ Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından yazılan açıklamada, "Ev sahibi takımımız Elazığ Gençlik Spor Kulübü, ilimizi en iyi şekilde temsil etmek üzere hazırlıklarını tamamlamış durumdadır. Hem performans anlamında güçlü bir mücadele verecek hem de şehrimize gelen takımların konukseverliğimizden memnun ayrılmasını sağlayacaktır. Bu organizasyon, Elazığ’ın spor altyapısının geldiği noktayı göstermesi açısından da önem taşımaktadır. Sporun her dalına olduğu gibi su sporlarına da büyük önem veriyoruz. Özellikle son yıllarda ilimizde yüzme ve sutopu branşlarında yapılan altyapı yatırımları, sporcu yetiştirme programlarımız ve tesis imkanlarımız sayesinde Elazığ, bu alanda bir merkez olma yolunda ilerlemektedir. Sutopu organizasyonu bu vizyonumuzun somut yansımalarından biridir" denildi.