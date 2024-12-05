Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Eğitim Fakültesi bünyesinde Okul Öncesi Eğitimi, Müzik Eğitimi ve İngilizce Eğitimi anabilim dallarının akreditasyon süreci kapsamında Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından saha ziyaretleri gerçekleştirildi.Dekan Prof. Dr. Mücahit Kağan başkanlığında gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde; dekan yardımcıları Prof. Dr. Erdem Yavuz, Doç. Dr. İhsan Ünlü, Okul Öncesi Eğitimi, Müzik Eğitimi ve İngilizce Eğitimi anabilim bilim dallarının bağlı olduğu Bölüm Başkanları, Anabilim Dalı Başkanları ve Öğretim Üyeleri hazır bulundu.Yapılan görüşme ve incelemelerde; programlarla ilgili öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, öğretim elemanları, öğrenciler, fakülte-okul iş birliği, tesisler, kütüphane ve donanım, yönetim ve kalite güvencesi, süreci kapsayan standartlar ve çok sayıda göstergeye dayalı kanıtları derinlemesine inceleme gerçekleştirildi. Bununla birlikte uygulama okulları başta olmak üzere öğrencilere sunulan tüm tesisler ile sınıf yönetimleri ve ders işleme teknikleri gözlemlendi. Ayrıca dekanımız, bölüm başkanlarımız, anabilim dalı başkanlarımız, anabilim dalı öğretim üyelerimiz ve elemanlarımız, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimiz, İl Milli Eğitim Koordinatörü, okul müdürleri, uygulama öğretmenleri, uygulama öğretim elemanları ve fakülte-okul koordinatörü ile görüşmeler yapılarak saha ziyaretleri tamamlandı.Dekan Prof. Dr. Mücahit Kağan, fakültenin Hatıra Plaketini EPDAD ekibine takdim ederek teşekkürlerini iletti.