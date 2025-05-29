Erzurum Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi, engellilere yönelik örnek ve farkındalık oluşturan etkinliklerine devam ediyor.Erzurum Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi’nce engelli bireyleri, toprakla buluşturmak için oluşturulan ’Engelsiz Hobi Bahçesi’nde kurumda eğitim alan çeşitli engelli gruplarından 30 özel birey, ilkbaharla birlikte hobi bahçesine rengarenk çiçekler ile domates, salata, biber gibi sebzeler ekti. Görevlilerin yardımı ile ektikleri ürünlere yaz boyu bakacak olan özel bireyler Eylül ayında da aileleri ile birlikte hasadını yapmaya hazırlanıyor. Tüm engellilerin erişimine uygun olarak tasarlanan hobi bahçesinin peyzajında ise atık malzemeler kullanıldı.Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Mahmut Temel, geri dönüşüm ürünlerle süslenen bahçede özel bireylere aynı zamanda sıfır atık bilinci kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti.