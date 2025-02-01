Tunceli Devlet Hastanesi Hasta Hakları Birim Sorumlusu psikolog Fatoş Şahin, engelli bireylerin sağlık hizmeti alımında öncelik hakları olduğunu söyledi.Engelli bireylerin sağlık hizmeti alımındaki temel hakları hakkında bilgi veren Tunceli Devlet Hastanesi Hasta Hakları Birim Sorumlusu psikolog Fatoş Şahin, "Sağlık Bakanlığının yayınladığı yönetmeliğe göre engelli bireylerin sağlık hizmeti alırken öncelik hakları bulunmaktadır. Engelli bireyler için gerekli yardımcı araç-gereç, tıbbi malzemeler, sarf malzemeleri SGK tarafından karşılanmaktadır. Uygun rapor alındığı taktirde engelli bireyler devlet hastanelerinde fizik tedavi alabilir, evde sağlık hizmeti almak isteyenler Sağlık Bakanlığı çağrı merkezine müracaatta bulunabilir" dedi.Engelli bireylerin ağız ve diş sağlığı hizmetinden yararlanabilmeleri için haftanın bir günü mobil diş ünitesinin ev ziyaretleri gerçekleştirdiğini de belirten Şahin, "Bunun dışında işitme engelli bireylerin, acil durumlarda bağlanıp destek alabilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından engelsiz sağlık iletişim merkezi (ESİM) oluşturulmuştur. İşitme engelli bireyler telefonlarına bu mobil uygulamayı indirerek 112 çağrı merkezine ihbarda bulunabilmekte, görüntülü konuşma ve anlık mesajlaşma yapabilmektedir" diye konuştu.