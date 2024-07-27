Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kur’an kursuna giden 343 öğrenci bilgilendirildi.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Kur’an kurslarındaki öğrencilere yönelik yapılan bilgilendirmede; 112 acil numarası, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği, kişisel güvenlik ve genel güvenlik konuları ele alındı.Miniklere yönelik yapılan çalışma kapsamında Hocabey Camii Kuran kursunda 20 öğrenci, Melikgazi Camii Kuran Kursunda 53 öğrenci, 54 evler Bayındır Cami Kuran Kursunda 60 öğrenci, Ersevenler cami Kuran kursunda 40 öğrenci, Kavakyolu Oruçağa Cami Kuran kursunda 70 öğrenci, Hafız Mehmet Aydın Camii Kuran kursunda 100 öğrenci olmak üzere toplam 343 öğrenci bilgilendirdi.Yapılan açıklamada öğrencilere yapılan bilgilendirmelerin yaz tatili boyunca devam edeceği aktarıldı.