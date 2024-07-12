Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Erzincan Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 2024 emekliler yılı kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.EBYÜ Rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirilen ve emekliler yılı kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Erzincan SGK İl Müdürlüğü arasında hazırlanan protokol Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve Erzincan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Burcu Tatoğlu tarafından imzalandı.Yapılan protokol kapsamında; Erzincan il genelinde bulunan emeklilerin sosyal yaşantılarına katkı sağlamaya yönelik çeşitli eğitim programları ve seminerler düzenlenecek, kurslar açılacak. Ayrıca; EBYÜ bünyesinde faaliyet gösteren Sürekli Eğitim Merkezi tarafından emeklilere yönelik sosyoekonomik programlar hazırlanacak.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi himayesinde hazırlanacak eğitim programları, seminerler ve verilecek kursların duyurusu ise hem üniversite tarafından hem de Erzincan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından duyurulacak.