Elazığ Belediyesi bünyesinde gönüllü belediye personelleri tarafından kurulan Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ELBAK), AFAD tarafından ‘Hafif Arama Kurtarma Akredite Eğitimi’ni sürdürüyor.Elazığ Belediyesi, muhtemel afetler durumunda acil müdahale, arama ve kurtarma konularında projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi bünyesinde gönüllü belediye personelleri tarafından kurulan ELBAK, yoğun eğitim programlarına devam ediyor. Daha önce teorik, tatbikat ve uygulamalı saha eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifikalarını alan ELBAK üyeleri, AFAD’ın belirlediği standartlara uygunluk sağlamak için ‘Hafif Arama Kurtarma Akredite Eğitimi’ni sürdürüyor. ELBAK ekibine, eğitimler kapsamında AFAD eğitmenleri tarafından teorik olarak enkazda arama ve kurtarma çalışmaları, kriz anlarında hızlı ve etkili müdahale yöntemleri, afet yönetimi, afet psikolojisi, afet bilinci, afet iletişimi, afet planlaması, afet risk azaltma, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ve çadır kurma teknikleri öğretildi.Kentsel arama-kurtarma çalışmalarında ekiplerin müdahale kapasitelerini artırarak sahada operasyonel faaliyette bulunabilecek düzeye ulaşması için gerçekleştirilen hafif (S) kategorideki eğitimlerin ardından 27 kişilik ELBAK üyesi, muhtemel afet durumlarında çağrı beklemeksizin, kendi imkanları ile afet bölgesine ivedilikle ulaşım sağlayabilecek. Kendi olay yeri yönetim sistemini oluşturarak görev dağılımını yapabilecek olan ekip, etkilenen bölgenin veya alanın keşfini, araştırılmasını, gerekiyorsa raporlanabilmesini sağlayacak. Risk seviyesini azaltmak için tehlikeleri tespit edebilme tecrübesi kazanacak olan ELBAK üyeleri, tehlikeli maddeleri ayırabilme, tanımlayabilme, enkaz yüzeyinde arama kurtarma çalışması gerçekleştirebilme, ilk yardım ve tıbbi ilk yardım konularında da tecrübe sahibi olacak.ELBAK, Hafif Arama Kurtarma Akredite Eğitimi’nin ardından mentör tarafından sahada verilecek olan eğitim programına katılacak ve daha sonra sınava tabi tutulacak. Gerçekleştirilecek olan sınavda başarılı olan ekip üyeleri, akredite belgesine sahip olacak. Ardından, orta ve ağır arama kurtarma akredite eğitimlerini de başarı ile tamamlaması beklenen ekip, muhtemel afet durumlarında ulusal ve uluslararası arama ve kurtarma çalışmalarında Elazığ Belediyesi adına sahada görev yapacak.