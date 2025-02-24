Elazığspor’un ara transfer döneminde Iğdır FK’dan renklerine bağladığı Halil İbrahim Sönmez, Arnavutköy Belediyespor maçı öncesi takımın en önemli gol silahı.Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 25. haftasında deplasmanda Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak olan Çimentaş Elazığspor’da, takımın en önemli gol silahı Halil İbrahim Sönmez. Ara transfer döneminde Iğdır FK’dan transfer edilen ve 5 maçta 1’i hat-trick olmak üzere 4 gole imza atan tecrübeli oyuncu İstanbul deplasmanında takımının en büyük gol umudu. Takımın en golcü futbolcusu Yusuf Mert Tunç, sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.