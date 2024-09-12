Belediye Derincespor maçının 53. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonucu direkt kırmızı kart gören Elazığsporlu stoper Ali Keten’e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçtan men cezası verildi.Belediye Derincespor’la TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 2. Haftası’nda deplasmanda oynanan maçın 53. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonucu direkt kırmızı kart gören Ali Keten’e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 3 maçtan men cezası verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 12 Eylül 2024 tarih ve 7 sayılı toplantısında aldığı kararda, “Çimentaş Elazığspor Kulübü sporcusu Ali Keten’in, 08.09.2024 tarihinde oynanan Belediye Derincespor- Çimentaş Elazığspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.