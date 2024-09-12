Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek, üniversiteyi kazanan öğrencileri ödüllendirdi.AK Partili Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çicek, bir ilki gerçekleştirerek beldede üniversiteyi kazanan öğrencileri ödüllendirdi. Beldede üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere eğitim hayatları boyunca burs verileceği de belirtildi.“Daima öğrencilerimizin yanında olacağız”"Beldemizde sürdürmekte olduğumuz tüm çalışmaların yanısıra eğitimde de sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" diyen Başkan Çiçek, “Beldemizde ikamet eden ve bu sene YKS’ye girip tıp fakültesi ve hemşirelik bölümlerini kazanan öğrencilerimizi ağırladık. Ayrıca öğrencilerimizi ödüllendirdik ve mezun olacakları güne kadar da burs vermeye devam edeceğiz. Okuyan geçlerimizin yanında durmaya ve eğitimi desteklemeye devam edeceğiz. Umarım ki bu gençlerimiz diğer gençlerimiz için de güzel örneklik teşkil edeceklerdir” dedi.