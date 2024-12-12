Elazığspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları hafta sonu oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı maçına davet etti.TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı’yı konuk edecek olan Elazığspor, sosyal medya hesabından ’O koltuk senin, yerini al’ başlıklı yaptığı paylaşımda, "Pazar günü oynayacağımız Beyoğlu Yeni Çarşı maçının bilet satışı devam ediyor. Online biletlerinizi site üzerinden, kağıt biletlerinizi ise Elazığspor Store’den temin edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.