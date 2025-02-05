Elazığspor, anlaşmaya vardığı forvet Fuat Bavuk’un transferini ilginç bir video ile duyurdu.Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren Elazığspor, Fuat Bavuk transferiyle hücum hattını güçlendirdi. Vanspor FK’dan, bordo-beyazlı renklere bağlanan Fuat için Elazığspor da ilginç bir içerik hazırladı. Bir taraftarın minibüslere binmesiyle başlayan klipte Fuat, kurgu gereği Elazığsporlu futbolcularca ameliyat edilerek ayağa kalkıyor ve taraftarları selamlıyor.Transfer videosu kısa sürede büyük beğeni topladı.