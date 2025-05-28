Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan ve 56. dakikada yardımcı hakeme isabet eden yabancı madde nedeniyle hakem Ümit Öztürk tarafından tatil edilen maçın sonucu tescillendi.Nesine 2. Lig Play-Off 3. turunda oynanan maçın 56. dakikasında hakem Ümit Öztürk tarafından tatil edilen Elazığspor - Vanspor FK maçının sonucu TFF tarafından tescil edildi. Final maçını oynayacak takımları açıkladıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu maçın 3-0 hükmen Vanspor FK galibiyetiyle tescil edildiğini kamuoyuna duyurdu.