Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Edremit ilçesi Eski Cami Mahallesi Yeni TOKİ bölgesinde bulunan kapalı semt pazarını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.Van Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 3 bin 950 metrekarelik alan üzerine inşa edilen modern pazar yeri, hem esnafa hem de vatandaşlara konforlu alışveriş imkânı sunuyor. Pazar yerini ziyaret ederek esnafla bir araya gelen Vali Ozan Balcı, esnafa hayırlı kazançlar dileyerek alışveriş yapan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.Modern yapısıyla dikkat çeken kapalı semt pazarında satış stantlarının yanı sıra; bebek emzirme odası, lavabolar, mescit, idare odaları ve zabıta birimi gibi birçok sosyal donatı da yer alıyor.Ziyarette, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti ilçe başkanları ve büyükşehir belediyesi ilgili daire başkanları da yer aldı.