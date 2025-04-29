Elazığspor için Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası koordinesinde destek kampanyası düzenlenecek.Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığspor için destek kampanyası düzenleyecek. Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi ve STK’ların destekleri ile kampanya düzenleneceğini dile getirdi.Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonunda 30 Nisan Çarşamba günü saat 21.00’de başlayacak ve Kanal Fırat ile Kanal 23 Televizyonları tarafından canlı yayınlanacağı belirtildi. Kampanyaya Elazığlıların duyarsız kalmayacağını ifade eden Başkan Alan, "Elazığspor, bu şehrin en güzide, en köklü ve en önemli tanıtım markasıdır. Özellikle son haftalarda aldığı galibiyetlerle şampiyonluğa yaklaşan Elazığspor için düzenlediğimiz destek kampanyasına tüm hemşehrilerimizin katılımlarını bekliyoruz" dedi.