Malatya’nın Akçadağ ilçesinde Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmaya devam ediyor. Başkan Ulutaş, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" projesi kapsamında Esenbey Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.Programda vatandaşlar sorunlarını, taleplerini ve önerilerini doğrudan Başkan Ulutaş’a iletme imkanı bulurken, yoğun ilgi gören buluşmada konuşan Başkan Ulutaş, şeffaf, katılımcı ve çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışını benimsediklerini söyledi."Halk buluşmalarımızı devam ettireceğiz"Güçlü bir iletişim ve yerinde çözüm için halkla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini ifade eden Başkan Ulutaş, "Bugün Esenbey Mahallemizde düzenlediğimiz ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programında kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelmenin memnuniyetini yaşadık. Vatandaşlarımızın sorularını dinledik, taleplerini not aldık ve belediye olarak yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Akçadağ’ımızın her köşesine eşit hizmet ulaştırmak, vatandaşlarımızla güçlü bir iletişim kurmak ve sorunlara yerinde çözümler üretmek adına bu tür buluşmaları önemsemeye ve sürdürmeye devam edeceğiz. Yoğun ilgileri ve samimi yaklaşımları için tüm Esenbey Mahallesi sakinlerine teşekkür ediyorum." diye konuştuBaşkan Ulutaş’ın halkla buluşma programlarının, ilçenin diğer mahallelerinde de devam edeceği öğrenildi.