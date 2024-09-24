Vanspor FK maçı sonrası 1 gün izin yapan Elazığspor’da, Giresunspor maçı hazırlıklarına başlanıldı.Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 5. haftasında deplasmanda Giresunspor’la karşılaşacak olan Çimentaş Elazığspor’da, Artı Değer Vanspor FK maçı sonrası futbolculara verilen 1 günlük izin sona erdi ve bordo-beyazlılar Giresunspor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla başladı. Teknik sorumlu Bülent Yenihayat ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda yenileme çalışıldı. Çalışmada tüm futbolcuların yer aldığı bildirildi.