Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Tıp Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Törende, Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon programı gerçekleştirildi. AİÇÜ Tıp Fakültesi’ne yerleşen birinci sınıf öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına başladı.AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen AİÇÜ Tıp Fakültesi Akademik Yıl Açılış Töreni’ne AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mucip Genişel ve Prof. Dr. Serkan Kapucu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akgün, akademik, idari personel ile öğrenci ve aileleri katıldı.Törende konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 2023-2024 yılında AİÇÜ Tıp Fakültesi’nin ilk mezunlarını verdiğini anımsattı. Prof. Dr. Karabulut 2024-2025 eğitim öğretim yılında Tıp Fakültesi birinci sınıfında 70 öğrencinin eğitim öğretime başladığını söyledi.AİÇÜ Tıp Fakültesi’nin kuruluş sürecini anlatan Prof. Dr. Karabulut, “Biz azmettik ve inandık, büyük bir özveri ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Tıp Fakültesinin kurulumunu gerçekleştirdik ve geçen yıl ilk mezunlarımızı vermenin gururunu yaşadık. Tıp Fakültemizin kurulmasındaki katkı ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve üniversitemizin ismini taşıyan eğitim gönüllüsü iş insanı İbrahim Çeçen’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.AİÇÜ Tıp Fakültesi’nin 2018 yılında kurulduktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine başladıklarını dile getiren Prof. Dr. Karabulut, “Geçtiğimiz yıl birinci sınıf öğrencilerimiz Ağrı’da eğitim almaya başladı ve aynı yıl ilk mezunlarımızı verdik. İnşallah sizlerin Ağrı’da en iyi şekilde eğitim almasını sağlayarak, sizleri de hekim ordumuzun içerisine katmak üzere uğurlayacağız” dedi.AİÇÜ Tıp Fakültesi’nin üniversitenin en geç fakültelerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Karabulut, “Hayatta her zaman ideallerimiz olmalıdır. İdealsiz bir birey, idealsiz bir üniversite ve idealsiz bir toplum asla düşünülemez. Bu ideallere varmak için de gerçekler ile yola çıkmamız gerektiğini de hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bizler de bu ideallerimizi gerçekleştirmek için bir aile ortamında ve hep birlikte artık yürüyerek değil koşar adımlarla hizmetlerimize devam etmeliyiz” diye konuştu.AİÇÜ’nün son yıllarda elde ettiği başarılara dikkat çeken Prof. Dr. Karabulut, “Üniversitemiz 5 yıl önce dünyadaki yaklaşık 30 bin üniversite arasında 7-8 bin bandında iken artık son iki yıldır ilk 3 bin üniversite arasında yer almayı başardı. Elde ettiğimiz bu başarı bizim için çok önemli ama hedefimiz, üniversitemizi dünyadaki üniversiteler arasında ilk binli rakamlara ulaştırmaktır” ifadelerini kullandı.Öğrencilerin Ağrı’da rahat bir eğitim süreci yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Karabulut, “Ağrı huzurlu bir kent, hamdolsun üniversitemizde bugüne kadar hiçbir huzursuzluk yaratan bir olaya şahit olmadık. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz ve ortak değerler çerçevesinde hareket ettiğimiz sürece bu huzurlu yapımızı müdafaa etmiş oluruz” dedi.Vakıf destekli bir devlet üniversitesi olma özelliğine sahip olduklarını ifade eden Prof. Dr. Karabulut, iş insanı İbrahim Çeçen’e ve IC Vakfı’na üniversiteye ve öğrencilere vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür etti.Prof. Dr. Karabulut, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar diledi.AİÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akgün ise bu yıl AİÇÜ Tıp Fakültesi birinci ve ikinci sınıf öğrencileri ile eğitim öğretime Ağrı’da devam ettiklerini ve öğrencilerin en iyi şekilde eğitim almalarını sağlamak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Prof. Dr. Akgün yapımı devam eden AİÇÜ Tıp Fakültesi Morfoloji binasının gelecek yıl hizmete girmesiyle öğrencilere daha iyi şartlarda hizmet vereceklerini söyledi.Yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulunan Prof. Dr. Akgün, Rektör Prof. Dr. Karabulut’a ve üniversite yönetimine Tıp Fakültesi’ne vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.Programda, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Fatih Karaoğlan, üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif hizmetleri hakkında bilgi verdi. Program, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un, akademisyenler, öğrenci ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.