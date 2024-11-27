Elazığspor Kulübü, cumartesi günü oynanacak olan Bucaspor 1928 maçı biletlerinin satışa çıkarıldığını duyurdu.Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 14. haftasında Bucaspor 1928 ile evinde karşı karşıya gelecek olan Çimentaş Elazığspor’da bu maçın biletleri satışa sunuldu. Kulüpten yapılan açıklamada, ’’Cumartesi günü oynayacağımız Bucaspor 1928 maçı biletleri satışa sunuldu. Kağıt biletleri Elazığspor Storeden temin edebilirsiniz. Maç günü stadyum gişelerinden satış gerçekleştirilecektir” denildi.Online biletleri internet sitesinden temin edilebilecek.