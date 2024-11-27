Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisleri, yolda kalan sürücüye yardım ederek zincir taktı.Bitlis’te 3 günden beridir aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler ve ekiplerde zor anlar yaşıyor. Önceki gün kent merkezinde trafik akışını sağlamak üzere görevli olan trafik ekipleri, lastiği patlayan bir sürücüye yardım etti. Kentte dün etkisini artıran kar yağışı sonrası gece saatlerinde seyir halindeki otomobil tekerleği patlayınca yolda kaldı. Aracıyla yolda kalan sürücünün yardımına devriye görevi yapan Bitlis Emniyet Müdürlüğü trafik polisleri yetişti. Trafik polisleri, yolda gerekli önlemleri aldıktan sonra aracın lastiğini değiştirerek sürücünün yoluna devam etmesini sağladı.Sürücü, lastiğini değiştiren polislere teşekkür etti.Bitlis Emniyet Müdürlüğü, cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntüleri sosyal medya hesabından "Sizin ve sevdiklerinizin can güvenliği için 7/24 görev başındayız" notuyla paylaştı.Trafik ekipleri, il genelinde araçlı ve yaya devriye görevlerini aralıksız sürdürüyor.